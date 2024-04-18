Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульихина (Чебанчук) Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Чебанчук Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебанчук Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1987

Сын: Чебанчук Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Чебанчук Геннадий Васильевич

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