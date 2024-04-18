Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульихина (Чебанчук) Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Чебанчук Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1987
Сын: Чебанчук Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Чебанчук Геннадий Васильевич