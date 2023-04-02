Кандаурова (Дьяконова) Агафья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1857
Сын: Кандауров Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Кандауров Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
15.08.1869 ст.
Дочь: Белицкая Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кандауров Дмитрий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно