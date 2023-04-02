Кандаурова (Дьяконова) Агафья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаурова (Дьяконова) Агафья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Кандауров Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кандауров Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
15.08.1869 ст.

Дочь: Белицкая Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кандауров Дмитрий Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандауров Дмитрий Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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