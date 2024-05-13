Зайкова (Каликина) Евфросиния Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
Около 1898
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи.
Восприемник
14.06.1917
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Вихарева Алексея Прокопьевича и жены его Вихаревой Пелагеи Леонтьевны, Антонине. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. ... Показать все
Бракосочетание
02.02.1918
Венчание проходило в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иван Туголуков, псаломщик Михаил Лазарев. Поручители по жениху - жители села Верх-Чик, граждане Кузьма Александрович Зайков и Васили... Показать все
Смерть
Неизвестно