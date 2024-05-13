Зайкова (Каликина) Евфросиния Дмитриевна Около 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайкова (Каликина) Евфросиния Дмитриевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
Около 1898
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи.
Восприемник
14.06.1917
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Вихарева Алексея Прокопьевича и жены его Вихаревой Пелагеи Леонтьевны, Антонине. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. ... Показать все
Бракосочетание
02.02.1918

Муж: Зайков Семён (Симеон) Прокопьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Венчание проходило в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иван Туголуков, псаломщик Михаил Лазарев. Поручители по жениху - жители села Верх-Чик, граждане Кузьма Александрович Зайков и Васили... Показать все
Смерть
Неизвестно

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