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Ардашев Владимир Сергеевич
Ардашев Владимир Сергеевич
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Место рождения
Мозырь
, Мозырский район, Гомельская область
Дата рождения
19.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Ардашев Сергей Николаевич
1976 г.р.
Мать
Ардашева (Вегера) Ольга Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2010
Отец:
Ардашев Сергей Николаевич
Мать:
Ардашева Ольга Сергеевна
Мозырь
, Мозырский район, Гомельская область
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