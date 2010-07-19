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Ардашев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

19.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2010

Отец: Ардашев Сергей Николаевич

Мать: Ардашева Ольга Сергеевна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
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