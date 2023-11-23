Иоанн Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1803
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: Екатерина Афанасьева
Иоанн Яковлевич (1733 — 1803) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник села Якимовского Ростовского уезда. Жена его Ирина Петровна (1734-?), дочь пономаря Петра Ивановича. Дети: Иллари... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Илларион Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья Иоаннова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Смерть
1803