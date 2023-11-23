Иоанн Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1711 г.р.

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: Екатерина Афанасьева

Иоанн Яковлевич (1733 — 1803) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник села Якимовского Ростовского уезда. Жена его Ирина Петровна (1734-?), дочь пономаря Петра Ивановича. Дети: Иллари... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Илларион Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья Иоаннова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Смерть
1803

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