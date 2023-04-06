(Алексеева) Евдокия Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Евдокия Иоакимовна

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Место рождения

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безвиконный Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безвиконный Григорий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безвиконный Григорий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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