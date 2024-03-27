Рахимов Яппар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Яппар

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1905

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Акберов Насыр

Мать: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1935

Дочь: Сагитова Наиля Яппаровна

Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Ирек Яппарович

Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Равиль (Рауль) Яппарович

Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Набил Яппарович

Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Кафия Яппаровна

Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зифа Яппаровна

Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова Зухра Шакировна

Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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