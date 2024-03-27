Рахимов Яппар
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Акберов Насыр
Рождение ребёнка
01.10.1935
Дочь: Сагитова Наиля Яппаровна
Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Равиль (Рауль) Яппарович
Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Кафия Яппаровна
Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зифа Яппаровна
Мать ребёнка: Рахимова Зухра Шакировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахимова Зухра Шакировна
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно