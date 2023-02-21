Манасян Мирза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манасян Мирза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна

Мать ребёнка: Манасян Мянещак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манасян Тават Мирзоевич

Мать ребёнка: Манасян Мянещак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Хайкануш Мирзоевна

Мать ребёнка: Манасян Мянещак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егиянц Сирануш Мирзовна

Мать ребёнка: Манасян Мянещак

Смерть
Неизвестно
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