Манасян Мирза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна
Мать ребёнка: Манасян Мянещак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Манасян Мянещак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Хайкануш Мирзоевна
Мать ребёнка: Манасян Мянещак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егиянц Сирануш Мирзовна
Мать ребёнка: Манасян Мянещак
Смерть
Неизвестно