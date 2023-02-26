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Мадекина Евдокия Георгиева

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Место рождения

д.Бозыли Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бозыли Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1906

Муж: Мадекин Яков Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1907

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Мадекин Павел Яковлев

Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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