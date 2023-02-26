Мадекина Евдокия Георгиева
Место рожденияд.Бозыли Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бозыли Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1906
Муж: Мадекин Яков Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1907
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1911
Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Мадекин Яков Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно