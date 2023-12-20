Васильева (Герасимова) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Герасимова) Галина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Евгений Георгиевич

Мать: Симакова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильев Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей

Смерть
Неизвестно

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