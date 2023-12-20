Васильева (Герасимова) Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильев Олег Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Алексей
Смерть
Неизвестно