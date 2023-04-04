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Пронюшкина (Пронюшкина) Ирина

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Место рождения

Федосовка, Новофедосовская волость, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Федосовка, Новофедосовская волость, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Пронюшкина Варвара

Отец ребёнка: Пронюшкин Иван

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронюшкин Иван

Смерть
Неизвестно
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