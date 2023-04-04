Пронюшкина (Пронюшкина) Ирина
Место рожденияФедосовка, Новофедосовская волость, Тульская губерния
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Федосовка, Новофедосовская волость, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Пронюшкина Варвара
Отец ребёнка: Пронюшкин Иван
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронюшкин Иван
Смерть
Неизвестно