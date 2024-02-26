Лысяков Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1905
Дата смерти09.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Попович Дина Семеновна
Мать ребёнка: Шарманова Полина
Златоустье
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лысяков Владимир Семенович
Мать ребёнка: Шарманова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарманова Полина
Смерть
09.05.1992
Похороны
Неизвестно
Некрополь Вмк (Магнитогорск)