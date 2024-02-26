Лысяков Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысяков Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1905

Дата смерти

09.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Попович Дина Семеновна

Мать ребёнка: Шарманова Полина

Златоустье
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лысяков Владимир Семенович

Мать ребёнка: Шарманова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарманова Полина

Смерть
09.05.1992
Похороны
Неизвестно
Некрополь Вмк (Магнитогорск)
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