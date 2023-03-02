Шеметов (Шеметов) Николай
Место рожденияпоселок Неплюевский, Карталинского района Челябинской области, СССР
Дата рождения02.12.1925
Дата смерти13.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925
Отец: Шеметов (шеметов) Никифор
Мать: Шеметова Евдокия
поселок Неплюевский, Карталинского района Челябинской области, СССР
Рождение ребёнка
02.05.1941
Работа или профессия
01.07.1941
Колхоз «Коллективная мысль» Карасинского сельсовета Андреевского района
Работал в качестве счетовода в колхозе «Коллективная мысль» Карасинского сельсовета Андреевского р-на | Должность: Работал в качестве счетовода в колхозе «Коллективная мысль» Карасинского сельсовета А... Показать все
Военная служба
01.01.1943
Андреевский РВК, Алтайский край, Андреевский р-н
Работа или профессия
01.12.1945
Баган
Назначен военруком Баганской средней школы | Должность: Назначен военруком Баганской средней школы Должность: Назначен военруком Баганской средней школы
Бракосочетание
21.10.1948
Жена: Шеметова Полина
Приишимский РайЗАГС с Боголюбово Сев. Каз. обл
Рождение ребёнка
08.03.1952
село Щучье, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области, Казахская СССР
Рождение ребёнка
11.11.1954
село Щучье, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области, Казахская СССР
Рождение ребёнка
20.06.1956
СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Назначен военруком Баганской средней школы
Смерть
13.02.1988
Похороны
Неизвестно
поселок Аргаяш, Челябинской области, СССР