Шеметов (Шеметов) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеметов (Шеметов) Николай

Шеметов (Шеметов) Николай

avatar

Место рождения

поселок Неплюевский, Карталинского района Челябинской области, СССР

Дата рождения

02.12.1925

Дата смерти

13.02.1988

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925

Отец: Шеметов (шеметов) Никифор

Мать: Шеметова Евдокия

поселок Неплюевский, Карталинского района Челябинской области, СССР
Рождение ребёнка
02.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеметова Полина

Работа или профессия
01.07.1941
Колхоз «Коллективная мысль» Карасинского сельсовета Андреевского района
Работал в качестве счетовода в колхозе «Коллективная мысль» Карасинского сельсовета Андреевского р-на | Должность: Работал в качестве счетовода в колхозе «Коллективная мысль» Карасинского сельсовета А... Показать все
Военная служба
01.01.1943
Андреевский РВК, Алтайский край, Андреевский р-н
Работа или профессия
01.12.1945
Баган
Назначен военруком Баганской средней школы | Должность: Назначен военруком Баганской средней школы Должность: Назначен военруком Баганской средней школы
Бракосочетание
21.10.1948

Жена: Шеметова Полина

Приишимский РайЗАГС с Боголюбово Сев. Каз. обл
Рождение ребёнка
08.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеметова Полина

село Щучье, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области, Казахская СССР
Рождение ребёнка
11.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеметова Полина

село Щучье, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области, Казахская СССР
Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеметова Полина

СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Назначен военруком Баганской средней школы
Смерть
13.02.1988
Похороны
Неизвестно
поселок Аргаяш, Челябинской области, СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close