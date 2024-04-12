Балакина (Чурикова) Евдокия Епифановна
Место рождения
Дата рождения26.02.1878
Дата смерти12.09.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1878
Бракосочетание
19.10.1897
Рождение ребёнка
11.10.1898
Дочь: Горбунова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
03.06.1901
Дочь: Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
09.08.1903
Дочь: Жабина Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
ОГАЧО И226-38-18 л.84об | с. Успеновка, пос Бородиновка, Варненский р-н, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
24.06.1905
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.07.1907
Дочь: Чернева Марина Петровна
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Чернева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.06.1911
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1912
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Балакин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
09.08.1918
Сын: Балакин Александр Петрович
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
19.02.1922
Дочь: Пинигина Зоя Петровна
Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич
Крещение
Неизвестно
Godparents:Григорий Сильвестрович Лычагин, Татьяна Егоровна Труфанова (жена Ильи) | Михайло-Архангельская церковь Бородинского пос.
Смерть
12.09.1933
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область