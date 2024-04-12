Балакина (Чурикова) Евдокия Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Чурикова) Евдокия Епифановна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.02.1878

Дата смерти

12.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1878

Отец: Чуриков Епифан Михайлович

Мать: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
19.10.1897

Муж: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
11.10.1898

Дочь: Горбунова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.06.1901

Дочь: Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
09.08.1903

Дочь: Жабина Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-18 л.84об | с. Успеновка, пос Бородиновка, Варненский р-н, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
24.06.1905

Сын: Балакин Давид Петрович

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.07.1907

Дочь: Чернева Марина Петровна

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: Чернева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.06.1911

Сын: Балакин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
01.10.1912

Сын: Балакин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Балакин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
09.08.1918

Сын: Балакин Александр Петрович

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
19.02.1922

Дочь: Пинигина Зоя Петровна

Отец ребёнка: Балакин Пётр Григорьевич

Крещение
Неизвестно
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Godparents:Григорий Сильвестрович Лычагин, Татьяна Егоровна Труфанова (жена Ильи) | Михайло-Архангельская церковь Бородинского пос.
Смерть
12.09.1933
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
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