Че’чинев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Че’чинев Василий Степанович

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Место рождения

д. Широковы (Верхнекамский район)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д. Широковы (Верхнекамский район)
Рождение ребёнка
17.12.1910

Дочь: Че’Чинева Анна Васильевна

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

д. Широковы (Верхнекамский район)
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