Че’чинев Василий Степанович
Место рожденияд. Широковы (Верхнекамский район)
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д. Широковы (Верхнекамский район)
Рождение ребёнка
17.12.1910
Дочь: Че’Чинева Анна Васильевна
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
д. Широковы (Верхнекамский район)