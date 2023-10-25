(Жижко (Иванова)) Екатерина Романовна 07.12.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Жижко (Иванова)) Екатерина Романовна

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Место рождения

г. Белореченск, Краснодарского края

Дата рождения

07.12.1953

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

1980 г.р.
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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1953

Отец: Иванов Роман Елисеевич

Мать: Иванова (Иванова (Троценко)) Пелагея Демьяновна

г. Белореченск, Краснодарского края
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар
Рождение ребёнка
23.08.1980

Дочь: (Жижко (Жижко)) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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