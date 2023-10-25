(Жижко (Иванова)) Екатерина Романовна
Место рожденияг. Белореченск, Краснодарского края
Дата рождения07.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1953
г. Белореченск, Краснодарского края
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар
Рождение ребёнка
23.08.1980
Дочь: (Жижко (Жижко)) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности