Гвозденко (Фоменко) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.12.1956
Дата смерти10.03.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1956
Отец: Фоменко Иван
Мать: Фоменко Екатерина
Рождение ребёнка
28.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвозденко Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвозденко Владимир Дмитриевич
Смерть
10.03.2022
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область