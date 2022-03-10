Гвозденко (Фоменко) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвозденко (Фоменко) Тамара Ивановна

Место рождения

Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.12.1956

Дата смерти

10.03.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1956

Отец: Фоменко Иван

Мать: Фоменко Екатерина

Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвозденко Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвозденко Владимир Дмитриевич

Смерть
10.03.2022
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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