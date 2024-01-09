Сафронова (Филипенко) Снежана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Филипенко) Снежана Алексеевна

Место рождения

Певек, Певек, Чукотский автономный округ

Дата рождения

30.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1974

Отец: Филипенко Алексей Васильевич

Мать: Филипенко (Якубовская) Людмила Владимировна

Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
26.08.1994

Муж: Семко Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
24.04.1995

Дочь: Филипенко (Семко) Владислава (Валерия) Дмитриевна, Витальевна

Отец ребёнка: Семко Виталий Владимирович

Бракосочетание
09.03.2007

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.09.2019

Муж: скрыто настройками приватности

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