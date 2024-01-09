Сафронова (Филипенко) Снежана Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1974
Бракосочетание
26.08.1994
Рождение ребёнка
24.04.1995
Дочь: Филипенко (Семко) Владислава (Валерия) Дмитриевна, Витальевна
Отец ребёнка: Семко Виталий Владимирович
Бракосочетание
09.03.2007
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.09.2019
Муж: скрыто настройками приватности