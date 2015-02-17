Аралбаева (Ягафарова) Магинур Хайрулловна
Место рожденияд.Мукачево, Кугарчинский район, БАССР
Дата рождения25.01.1929
Дата смерти17.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1929
Отец: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович
Мать: Ягофарова ?
д.Мукачево, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович
д.Абзяново, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович
д.Газиз(Ибраевская база), Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
05.10.1956
Дочь: Каримова Клара Хурматовна
Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2015
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, РБ, РФ