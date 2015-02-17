Аралбаева (Ягафарова) Магинур Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аралбаева (Ягафарова) Магинур Хайрулловна

Место рождения

д.Мукачево, Кугарчинский район, БАССР

Дата рождения

25.01.1929

Дата смерти

17.02.2015

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1929

Отец: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Мать: Ягофарова ?

д.Мукачево, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

д.Абзяново, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

д.Газиз(Ибраевская база), Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
05.10.1956

Дочь: Каримова Клара Хурматовна

Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

Смерть
17.02.2015
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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