Селезенева (Жолобова) Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезенева (Жолобова) Неонила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

24.12.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Жолобов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Селезенев Иосиф

Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Селезенев Петр

Отец ребёнка: Селезенев Иосиф

Желобовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.12.1965
п.Оричи
Похороны
Неизвестно
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