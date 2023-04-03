Селезенева (Жолобова) Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти24.12.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Жолобов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1898
Муж: Селезенев Иосиф
Рождение ребёнка
04.06.1912
Сын: Селезенев Петр
Отец ребёнка: Селезенев Иосиф
Желобовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.12.1965
п.Оричи
Похороны
Неизвестно
Спасо-Талица