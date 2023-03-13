Пешкова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Пешков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Александр Иванович

Отец ребёнка: Пешков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Иван

Смерть
Неизвестно
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