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Звягин Фёдор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1847

Дата смерти

17.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1847

Отец: Звягин Кузьма Матвеевич

Мать: Звягина Анна Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
27.01.1865

Жена: Звягина (Куклина) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Звягин Гордей Фёдорович

Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
22.01.1878

Сын: Звягин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
19.02.1879

Сын: Звягин Александр Федорович

Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
12.05.1881

Дочь: Звягина Гликерия Фёдоровна

Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
09.09.1883

Сын: Звягин Герман Фёдорович

Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
17.09.1913
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Причина смерти: от старости

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