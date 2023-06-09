Звягин Фёдор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1847
Дата смерти17.09.1913
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1847
Отец: Звягин Кузьма Матвеевич
Мать: Звягина Анна Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1865
Рождение ребёнка
01.01.1875
Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
22.01.1878
Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
19.02.1879
Сын: Звягин Александр Федорович
Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
12.05.1881
Дочь: Звягина Гликерия Фёдоровна
Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
09.09.1883
Мать ребёнка: Звягина (Куклина) Анна Семёновна
Смерть
17.09.1913
Причина смерти: от старости