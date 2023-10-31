Понкратов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1944
Отец: Понкратов Михаил
Рождение ребёнка
18.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно