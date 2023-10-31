Понкратов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1944

Отец: Понкратов Михаил

Мать: Мишина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
18.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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