Гордеев Евгений Григорьевич
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордеев Григорий
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Гордеева Федора Евдокимовна
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Смерть
Неизвестно