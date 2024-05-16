Гордеев Евгений Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Евгений Григорьевич

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Григорий

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Федора Евдокимовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гордеев Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Гордеева Федора Евдокимовна

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Смерть
Неизвестно

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