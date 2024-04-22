Косичкина (Головушкина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косичкина (Головушкина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Головушкин Яков Григорьевич

Мать: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Косичкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Косичкин Виталий Федорович

Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Косичкин Борис Федорович

Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Косичкин Павел Федорович

Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косичкин Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
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