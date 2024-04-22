Косичкина (Головушкина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1901
Сын: Косичкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Косичкин Виталий Федорович
Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Косичкин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно