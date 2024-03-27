Утягулов Шамиль Абдурафикович
Место рожденияОренбургская обл., Сталинский р-н (Чкаловская обл., д. Карачи)
Дата рождения28.08.1916
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утягулова Наиля
Военная награда
Неизвестно
Утягулов Шамиль (Шамил) Абдурафам. (Абдурафикович, Абдурафакович, Абдурахикович) Учетно-послужная картотека Дата рождения: 28.08.1916 Место рождения: Оренбургская обл., Сталинский р-н (Чкаловская обл., д. Карачи), (Чкаловская обл., г. Чкалов, с. Карачи) Наименование военкомата: Октябрьский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Октябрьский р-н Дата поступления на службу: __.11.1937 Воинское звание: ст. лейтенант запаса Наименование воинской части: штаб САВО,730 ап 226 сд 4 УкрФ Дата окончания службы: 25.09.1946 Награды: Медаль «За оборону Кавказа»,Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Утягулов Шамиль Абдурафикович гв. лейтенант Дата рождения __.__.1916 Место рождения Оренбургская обл., г. Чкалов Воинская часть 331 гв. ап 128 гв. гсд 3 гск 4 УкрФ Дата поступления на службу __.05.19... Показать все
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утягулова Наиля
Рождение ребёнка
08.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утягулова Наиля
Смерть
1991