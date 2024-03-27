Утягулов Шамиль Абдурафикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утягулов Шамиль Абдурафикович

Место рождения

Оренбургская обл., Сталинский р-н (Чкаловская обл., д. Карачи)

Дата рождения

28.08.1916

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1916

Отец: Утягулов Абдурафик

Мать: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утягулова Наиля

Военная награда
Неизвестно
Утягулов Шамиль (Шамил) Абдурафам. (Абдурафикович, Абдурафакович, Абдурахикович) Учетно-послужная картотека Дата рождения: 28.08.1916 Место рождения: Оренбургская обл., Сталинский р-н (Чкаловская обл., д. Карачи), (Чкаловская обл., г. Чкалов, с. Карачи) Наименование военкомата: Октябрьский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Октябрьский р-н Дата поступления на службу: __.11.1937 Воинское звание: ст. лейтенант запаса Наименование воинской части: штаб САВО,730 ап 226 сд 4 УкрФ Дата окончания службы: 25.09.1946 Награды: Медаль «За оборону Кавказа»,Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Утягулов Шамиль Абдурафикович гв. лейтенант Дата рождения __.__.1916 Место рождения Оренбургская обл., г. Чкалов Воинская часть 331 гв. ап 128 гв. гсд 3 гск 4 УкрФ Дата поступления на службу __.05.19... Показать все
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утягулова Наиля

Рождение ребёнка
08.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утягулова Наиля

Смерть
1991

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