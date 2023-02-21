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Михайленко Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959

Отец: Михайленко Василий Петрович

Мать: Михайленко Галина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайленко Тамара Владимировна 16091966

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Михайленко Тамара Владимировна 16091966

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайленко Тамара Владимировна 16091966

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