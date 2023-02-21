Михайленко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1959
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайленко Тамара Владимировна 16091966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Михайленко Тамара Владимировна 16091966
Бракосочетание
Неизвестно