Зайкова Евдокия Павловна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗайкова Евдокия Павловна

Зайкова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Павел Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайков Деомид Павлович

Отец ребёнка: Зайков Павел Анисимович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Зайкова) Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Зайков Павел Анисимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.