Зайкова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Зайков Павел Анисимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Зайкова) Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Зайков Павел Анисимович
Смерть
Неизвестно