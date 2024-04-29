Упорова Матрена ЕФимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Упорова Лукия Федосьева
Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1864 ст.
Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
13.03.1870
Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
23.07.1874
Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов
Смерть
Неизвестно