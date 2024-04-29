Упорова Матрена ЕФимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Упорова Матрена ЕФимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Упорова Лукия Федосьева

Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Феодосий Гаврилов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1864 ст.

Сын: Упоров Никифор Федосьев

Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1870

Сын: Упоров Федосий Федосьев

Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1874

Сын: Упоров Владимир Федосьев

Отец ребёнка: Упоров Феодосий Гаврилов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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