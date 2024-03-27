Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбрагимова (Садыйкова) Джамиля

Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля

Место рождения

Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Муж

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Каримов Садыйк

Мать: Каримова (Аухадиева) Гиззатбану

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Гариф

Рождение ребёнка
26.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф

Рождение ребёнка
10.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф

Рождение ребёнка
05.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф

Смерть
1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.