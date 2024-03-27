Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля
Место рожденияРоссия
Дата рождения1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Каримов Садыйк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Гариф
Рождение ребёнка
26.05.1939
Рождение ребёнка
09.03.1942
Рождение ребёнка
10.07.1944
Рождение ребёнка
05.04.1947
Смерть
1982