Нижинский Вацлав Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижинский Вацлав Фомич

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Место рождения

Киев

Дата рождения

12.03.1889

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев
Место жительства
С 1914 по 1916
Будапешт
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1950
Лондон
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