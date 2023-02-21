Нижинский Вацлав Фомич
Место рожденияКиев
Дата рождения12.03.1889
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев
Место жительства
С 1914 по 1916
Будапешт
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1950
Лондон