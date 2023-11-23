неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Матрена Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Прасковья Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Екатерина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
Смерть
Неизвестно