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Михалченок Михей Михайлов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.08.1793

Дата смерти

02.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1793

Отец: Михаил Флоров

Мать: Дария

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Михеева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1819

Сын: Михалченков Илларион Михеев

Мать ребёнка: ?

Место жительства
С 1829
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Михеева

Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
28.06.1833

Дочь: Ефросиния Михеева

Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева

сельцо Добаши
Работа или профессия
1834
сельцо Крюки
дворовой человек
Рождение ребёнка
18.08.1835

Дочь: Наталия Михеева

Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
16.10.1837

Дочь: Параскева Михеева

Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева

сельцо Крюки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалченкова Ксения Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
02.04.1857
сельцо Крюки
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