Михалченок Михей Михайлов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.08.1793
Дата смерти02.04.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1793
Отец: Михаил Флоров
Мать: Дария
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Михеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Михалченков Илларион Михеев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
С 1829
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Михеева
Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
28.06.1833
Дочь: Ефросиния Михеева
Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева
сельцо Добаши
Работа или профессия
1834
сельцо Крюки
дворовой человек
Рождение ребёнка
18.08.1835
Дочь: Наталия Михеева
Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
16.10.1837
Дочь: Параскева Михеева
Мать ребёнка: Михалченкова Ксения Тимофеева
сельцо Крюки
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
02.04.1857
сельцо Крюки