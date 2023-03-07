Тронин Иван (мл) Ионов
Место рождениясело Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Тронин Иона Дорофеев
Мать: Тронина Анисия Моисеева
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1780
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя