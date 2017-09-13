Краснова (Андреенкова) Мария Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1927
Дата смерти13.09.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1927
Отец: Андреенков Филимон
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
23.01.1951
Сын: Краснов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Краснов Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1959
Дочь: Ивашова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Краснов Александр Иванович
Смерть
13.09.2017
Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 8/1(Номерной), общая могила с мужем Красновым Александром Ивановичем