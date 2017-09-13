Краснова (Андреенкова) Мария Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Андреенкова) Мария Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1927

Дата смерти

13.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1927

Отец: Андреенков Филимон

Мать: Андреенкова Ксения Павловна

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Краснов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1951

Сын: Краснов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Краснов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1959

Дочь: Ивашова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Краснов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.09.2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 8/1(Номерной), общая могила с мужем Красновым Александром Ивановичем
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