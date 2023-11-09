Яхонтова (Бреннер) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яхонтова) Анна Сергевна
Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1892
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Яхонтов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1902
Дочь: (Яхонтова) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1904
Дочь: (Яхонтова) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович