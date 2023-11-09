Яхонтова (Бреннер) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхонтова (Бреннер) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яхонтова) Анна Сергевна

Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1892

Муж: Яхонтов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Яхонтов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1902

Дочь: (Яхонтова) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1904

Дочь: (Яхонтова) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Яхонтов Сергей Иванович

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