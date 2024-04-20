(Петрова) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1893 ст.
Отец: Петров Фёдор Иванович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 371
Крещение
30.10.1893 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Сергей Николаев Поляков; Ефремовского мещанина Егора Михайловича Слемзина дочь девица Мария.
Смерть
Неизвестно