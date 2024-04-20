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(Петрова) Елена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1893 ст.

Отец: Петров Фёдор Иванович

Мать: Петрова Зинаида Николаевна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 371
Крещение
30.10.1893 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Сергей Николаев Поляков; Ефремовского мещанина Егора Михайловича Слемзина дочь девица Мария.
Смерть
Неизвестно

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