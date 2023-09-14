Ильчишин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1998
Сын: Ильчишин Сергей Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.2001
Сын: Ильчишин Эдуард Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности