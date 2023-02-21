Полюшкин Федор Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Полюшкина Александра Петровна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912
Мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Рождение ребёнка
13.06.1919
Дочь: Полюшкина Вера Федоровна
Мать ребёнка: Полюшкина Александра Петровна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно