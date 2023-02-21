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Полюшкин Федор Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.

Сын: Полюшкин Ефим Федорович

Мать ребёнка: Полюшкина Александра Петровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Рождение ребёнка
13.06.1919

Дочь: Полюшкина Вера Федоровна

Мать ребёнка: Полюшкина Александра Петровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюшкина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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