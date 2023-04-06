Хазова (Кузнецова) Александра Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти22.06.1921 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
24.07.1866 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.
Отец ребёнка: Хазов Леонтий Васильевич
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Иванов Захаров и астраханская мещанка девица Вера Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.
Дочь: Тимохина Клавдия Леонтьевна
Отец ребёнка: Хазов Леонтий Васильевич
Восприемники: астраханский мещанин Петр Тихонов Кузнецов и астраханского мещанина Созонтия Тихонова Кузнецова жена Агриппина Никифорова.
Рождение ребёнка
13.11.1886 ст.
Дочь: Батяева Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Хазов Леонтий Васильевич
Восприемники: 2-го лейб-гусарского полка запасной унтер-офицер Иаков Ионов Гундарин и посёлка Каралат крестьянка девица Антонина Васильева Хазова.
Смерть
22.06.1921 ст.
"умерла в возрасте 74 лет, слаба сердцем"