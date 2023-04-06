Хазова (Кузнецова) Александра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова (Кузнецова) Александра Тихоновна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

22.06.1921 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Кузнецов Тихон Алексеевич

Мать: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
24.07.1866 ст.

Муж: Хазов Леонтий Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.

Сын: Хазов Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Хазов Леонтий Васильевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Иванов Захаров и астраханская мещанка девица Вера Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.

Дочь: Тимохина Клавдия Леонтьевна

Отец ребёнка: Хазов Леонтий Васильевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Петр Тихонов Кузнецов и астраханского мещанина Созонтия Тихонова Кузнецова жена Агриппина Никифорова.
Рождение ребёнка
13.11.1886 ст.

Дочь: Батяева Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Хазов Леонтий Васильевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: 2-го лейб-гусарского полка запасной унтер-офицер Иаков Ионов Гундарин и посёлка Каралат крестьянка девица Антонина Васильева Хазова.
Смерть
22.06.1921 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умерла в возрасте 74 лет, слаба сердцем"
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