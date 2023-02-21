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Васнецов Иван Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Васнецов Прокопий Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Васнецов Федор Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Васнецов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Стефанова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Васнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Васнецов Федор Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Грачева Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Васнецов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кырчаны 1818
Смерть
1821
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