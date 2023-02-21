Васнецов Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Васнецов Прокопий Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Васнецов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Стефанова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Грачева Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Васнецова Татьяна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кырчаны 1818
Смерть
1821