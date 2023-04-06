Савкина (Калинина) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения27.07.1855
Дата смертиПосле 24.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1855
Бракосочетание
25.01.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Савкин Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Савкин Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
23.07.1894
Отец ребёнка: Савкин Степан Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 24.11.1891