Савкина (Калинина) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавкина (Калинина) Мария Никифоровна

Савкина (Калинина) Мария Никифоровна

avatar

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.07.1855

Дата смерти

После 24.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1855

Отец: Калинин Никифор Петрович

Мать: Калинина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1875

Муж: Савкин Степан Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Савкин Степан Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Савкин Степан Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Сын: Савкин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Савкин Степан Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.11.1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close