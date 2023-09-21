Вербанова Бужилова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Върбан Вълю
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бужилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бужилов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Бужилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бужилов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Бужилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бужилов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Бужилов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бужилов Николай
Смерть
Неизвестно