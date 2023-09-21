Вербанова Бужилова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Бужилова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Върбан Вълю

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бужилов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Бужилов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Бужилов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Бужилов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бужилов Николай

Смерть
Неизвестно

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