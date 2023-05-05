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Банников Феодот Андреевич

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банников Андрей

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Банников Павел Феодотович

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1911

Сын: Банников Пётр Феодотович

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.07.1912

Сын: Банников Иван Феодотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1914

Дочь: (Банникова) Антонина Феодотовна

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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