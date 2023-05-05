Банников Феодот Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Банников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Банников Павел Феодотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1914
Дочь: (Банникова) Антонина Феодотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно