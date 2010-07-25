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Пиунов Андрей Александрович

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Место рождения

Мяунджа, Сусуманский, Магаданская область

Дата рождения

19.10.1962

Дата смерти

25.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1962

Отец: Пиунов Александр Николаевич

Мать: Пиунова Галина Петровна

Мяунджа, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
13.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 2008

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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