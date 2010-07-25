Пиунов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения19.10.1962
Дата смерти25.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1962
Рождение ребёнка
13.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 2008
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область