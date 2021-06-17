Королёва Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1945
Дата смерти17.06.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1945
Отец: Королёв Василий Алексеевич
Мать: Королёва Нина Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллин Зюфар Эдгарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)