Королёва Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Ольга Васильевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

18.11.1945

Дата смерти

17.06.2021

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1945

Отец: Королёв Василий Алексеевич

Мать: Королёва Нина Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Зюфар Эдгарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Зюфар Эдгарович

Смерть
17.06.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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