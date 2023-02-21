Гуэ Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуэ Андрей Иванович

Гуэ Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

30.04.1878

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Гуэ Юган

Мать: не указана

Смерть
30.04.1878
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close