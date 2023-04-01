Кубышева Ефимия Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышева Ефимия Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кубышев Фока Трифонович

Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович

Глушковская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кубышев Авксентий Трифонович

Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович

Глушковская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Кубышев Федор Трифонович

Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович

Глушковская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кубышев Мокий Трифонович

Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович

Глушковская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубышев Трифон Самуилович

Смерть
Неизвестно
Глушковская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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