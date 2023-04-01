Кубышева Ефимия Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кубышев Авксентий Трифонович
Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович
Рождение ребёнка
До 1804
Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Кубышев Трифон Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно