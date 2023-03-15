Зайцева Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Надежда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1923

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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