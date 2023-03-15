Зайцева Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1923
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно