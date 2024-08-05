Телюков Алексей Никифорович
Место рождения
Дата рождения15.05.1931
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1931
Отец: Телюков Никифор Евдокимович
Мать: Екатерина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
работал шахтером
Бракосочетание
До 1957
Рождение ребёнка
29.05.1957
Сын: Телюков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1965
Дочь: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна