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Телюков Алексей Никифорович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.05.1931

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1931

Отец: Телюков Никифор Евдокимович

Мать: Екатерина Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
работал шахтером
Бракосочетание
До 1957

Жена: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1957

Сын: Телюков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1965

Дочь: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Смерть
1984

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